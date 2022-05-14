Son Dakika
Jandarmadan hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi
Eskişehir’de jandarma ekiplerince hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi yapıldı.
ESKİŞEHİR 14.05.2022, 13:32
Eskişehir’de jandarma ekiplerince hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı piknik alanlarının yakınlarında trafik denetimi yapıldı.
Hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte hafta sonu piknik alanlarında oluşan yoğunluklar jandarma ekiplerinin denetimi altında devam ediyor. Sarısungur Mahallesi yakınında bulunan piknik alanı önünde Motosikletli Jandarma Trafik ekipleri, denetim gerçekleştirdi. Plaka, ruhsat, ehliyet denetimi yapılan uygulamada, uygunsuz vaziyetteki araçların sahiplerine işlem yapıldı.