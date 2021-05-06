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Jandarmadan çiftçilere traktör kullanımı eğitimi

Eskişehir’de jandarma trafik ekipleri 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında afiş ve broşür dağıtarak çiftçilere bilgilendirme yaptı.

ESKİŞEHİR 06.05.2021, 15:26
Jandarmadan çiftçilere traktör kullanımı eğitimi

Eskişehir’de jandarma trafik ekipleri 1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında afiş ve broşür dağıtarak çiftçilere bilgilendirme yaptı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından kırsalda çiftçilikle uğraşan vatandaşlara ’Traktör kazalarının önlenmesi, oluşabilecek kazalarda hayat kurtaran koruma demirinin önemi, gece seyir kuralları ve romörklara takılması gereken üçgen reflektör ve kedi gözü’ hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmelerle ilgili afiş ve broşürler dağıtıldı. Ayrıca, jandarma trafik timleri tarafından çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve eğlenerek öğrenme amacıyla temel trafik kurallarını anlatan Jandarma Trafik boyama kitapları verildi.
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