Jandarmadan 14 ilçede eş zamanlı huzur ve güven uygulaması

Eskişehir il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 ilçede eş zamanlı olarak huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 4 bin 572 şahıs ile 2 bin 403 araç sorgulaması yapıldı. Arandığı tespit edilen 3 şahıs ile 2 araç yakalandı. Uygulamalarda, 269 işyeri ve umuma açık yer kontrol edildi. Çalışmalar sonucu 57 araca toplam 19 bin 520 TL idari para cezası uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.