Jandarma ’Trafik Timleri’ Trafik Haftası’nda çiftçileri bilgilendirdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ’Trafik Timleri’, Trafik Haftası kapsamında çiftçileri bilgilendirme yaparak afiş ve broşür dağıttı.

1-7 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, jandarma sorumluluk bölgesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşları traktör kazalarının önlenmesi, oluşabilecek kazalarda hayat kurtaran koruma demirinin önemi, gece seyir kuralları, romörklara takılması gereken üçgen reflektör ve kedi gözü gibi konular hakkında bilgilendirme yapıp, broşürler dağıttı. Bölgedeki çiftçilerin çocuklarına, trafik bilincinin oluşması ve eğlenerek öğrenmeleri amacıyla temel trafik kurallarını anlatan Jandarma Trafik Boyama kitapları dağıtıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile denetimlerin artan bir kararlılıkla devam edeceği ifadelerine yer verildi.