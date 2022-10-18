Jandarma narkotik köpeği ile yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçrildi

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda narkotik köpeği Akça ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 1 araç takibe alındı. Yenikent Mahallesi’nde yakalanan araçta ve sürücüsünün üzerinde Narkotik Köpeği Akça yardımıyla yapılan aramalar sonucunda 15,27 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli araç sürücüsü hakkında ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.