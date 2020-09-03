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Jandarma Komutanı Özkan’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret
ÖZKAN’DAN BAŞKAN BOZKURT’A ZİYARET
ESKİŞEHİR 03.09.2020, 11:46
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İnönü İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Özkan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Özkan, Başkan Bozkurt ile bir süre sohbet etti. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen. Samet Özkan’ın nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.
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