Jandarma Komutanı Atasoy’dan şehit ailesi ve gazi ziyareti

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, şehit ailesi ve gazi ziyaretinde bulundu.

Terör örgütüyle girilen silahlı çatışmalar neticesinde şehadete yürüyen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil’in aileleri ile malul gazi Jandarma Er Erdal Özcan’ı ziyaret eden Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, bir süre sohbet ederek isteklerini dinledi. Atasoy, devletin şehit yakınları ve gazilerine her zamanki gibi sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti.