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Jandarma kaçak kazı yapan şahsı suçüstü yakaladı
ESKİŞEHİR'DE, KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMALARDA JANDARMA EKİPLERİ, KAÇAK KAZI YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN 1 ŞÜPHELİ ŞAHSI YAKALADI.
ESKİŞEHİR 31.08.2020, 16:32
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Eskişehir’de jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 1 şüpheli şahsı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre; olay Alpu ilçesi Başören mahallesinde yaşandı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçuyla ilgili arama faaliyetleri yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, kaçak kazı yaptığı belirlenen İ.A. şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda; 1 adet ışıldak, 1 adet hilti, 1 adet kürek, 25 metre elektrik kablosu ve çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi.
Öte yandan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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