Jandarma hırsızlık olayını aydınlattı, şüpheli 4 kişiden 3’ü yakalandı

Eskişehir’de gerçekleşen bir hırsızlık olayı, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. Şüphelin 4 kişiden 3’ü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı’na bağlı Karapazar Mahallesi’nde gerçekleşen bir hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri çalışma başlattı. Yaklaşık değeri 20 bin lira olan demir hurdası ve çeşitli malzemelerin çalındığı olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli ve kullandıkları kamyonet tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama izinlerinin ardından tespit edilen 4 şüphelinin evlerinde ve kullanılan kamyonette yapılan aramalar sonucu, 2 adet motosiklet, 2 adet spiral makinesi, 1 adet hoparlör ile daha önceki bir hırsızlık olayında çalındığı tespit edilen 1 adet kaynak makinesi ele geçirildi. Kaynak makinesinin, sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucunda 3 kişi yakalandı. Firari olan şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.