Jandarma ekiplerinin yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Ekiplerince teknik ve fiziki takibi sonucu, İnegöl İlamat ve İnfaz bürosu tarafından ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ ve ‘İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme’ suçlarından hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs ve Hisar Mahallesi’nde ‘Yaralama Suçundan’ aranan M.K. isimli şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.