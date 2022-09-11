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Jandarma ekiplerinden “Şok Yol Kontrol ve Arama” uygulaması
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 ilçedeki 37 noktada, “Şok Yol Kontrol ve Arama” uygulaması yapıldı.
ESKİŞEHİR 11.09.2022, 10:10
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 ilçedeki 37 noktada, “Şok Yol Kontrol ve Arama” uygulaması yapıldı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 14 ilçedeki 37 noktada, arama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. 57 asayiş ve trafik timleri tarafından eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda, 3 bin 236 şahıs sorgulanırken, araması bulunan 4 şüpheli de yakalandı. Yapılan çalışmalarda bin 467 araç kontrol edilirken, trafiğe uygun olmayan 10 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca toplamda 57 araca, 39 bin 601 TL idari para cezası uygulandı.
MSB: "Mersin Valiliğinin talebi üzerine; Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Kara Kuvvetlerimiz’den görevlendirilen 3 adet S-70, 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopter yangına havadan müdahale
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