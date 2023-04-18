Jandarma ekiplerinden öğrencilere bilgilendirme ziyareti

Eskişehir’de jandarma ekiplerince ‘Güvenli Okul-Güvenli Gelecek İçin Jandarma Okullarda’ programı çerçevesinde okullara ziyaret gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Güvenli Okul -Güvenli Gelecek İçin Jandarma Okullarda’ programı çerçevesinde Alpu ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik ziyaretler düzenlendi. Jandarma ekiplerince öğrencilere, internet ortamında kişisel emniyet tedbirlerinin alınması ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.