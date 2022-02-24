Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere bilgilendirme faaliyeti

Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığınca, 4 farklı okulda eğitim gören 120 öğrenciye “İstiklal Marşı okuma yarışması, jandarmanın tanıtılması kapsamında tim jandarma animasyon” konulu bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan 4 okulda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından toplamda 120 öğrenciye yönelik “İstiklal Marşı okuma yarışması, jandarmanın tanıtılması kapsamında tim jandarma animasyon” konulu etkinlik düzenlendi. Ayrıca gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyeti kapsamında çocuklara, Jandarma Dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde öğrenim hayatlarına devam etmeleri için gerekli faaliyetlerin devam edeceği öğrenildi.