Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Eskişehir’de 2 gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve soğuk havalar sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yardımına, jandarma ekipleri koştu.

Yaklaşık 2 gündür tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Eskişehir’de de etkili olan kar yağışı, merkezi ve tüm ilçeleri beyaza bürüdü. Kar kaplanan alanlarda yaşayan sokak hayvanları ise yiyecek bulmakta sıkıntı çekmeye başladı. İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü’de ve bağlı mahallelerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler tarafından sokak hayvanlarının yoğun şekilde yaşadığı bölgelere yaklaşık 50 kilogram mama bırakıldı.