Jandarma ekipleri 85 bin lira değerinde kaçak içki ve sigara ele geçirdi

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu çok sayıda bandrol ve hologramsız içki ve paketli sigara ele geçirilirken, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından Hisar Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli bir şahsın temin ettiği bandrol ve hologram bulunmayan içkileri müşteri buldukça sattığı ve deposunda sakladığı öğrenildi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şüpheli, Tepebaşı İlçesi Hisar Mahallesi’nde bulunan başka bir bir şahıstan bandrolsüz ve hologramsız değişik markalarda 57 şişe içki ve 99 paket sigara alırken suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda değişik markalarda 41 şişe bandrolsüz ve hologramsiz içki ile 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda toplamda piyasa değeri 85 bin lira olan 98 şişe viski, 99 paket sigara ve 1 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şüpheli şahıs ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.