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Jandarma denetiminde 3 okul servis aracına ceza uygulandı
Eskişehir’de jandarmadan trafik ekiplerinin denetimlerinde 3 servis aracına ceza uygulandı.
ESKİŞEHİR 17.03.2021, 17:12
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Eskişehir’de jandarmadan trafik ekiplerinin denetimlerinde 3 servis aracına ceza uygulandı.Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çağındaki çocukların huzur ve güven içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla, okul servis araçlarına yönelik özel denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimde kontrol edilen 62 servis aracından, gerekli şartları taşımadığı tespit edilen 3 servis aracına 942 lira idari para cezası uygulandı.