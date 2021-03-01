Jandarma bulduğu kadının kimliğini “Sevgi İzi” numarasından tespit etti

Alzheimer hastası olduğu ve kaybolduğu anlaşılan ve jandarma tarafından bulunduğunda kimliği bile üzerinde olmayan kadın ’sevgi izi’ sayesinde ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de 112 Acil İhbar Hattına gelen “Kimliği Bilinmeyen Şahıs” ihbarı ile ilgili harekete geçen Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri Odunpazarı’na bağlı Karatepe mahallesinde üzerinde kimliği bulunmayan ve kendini tanıtamayan yaşlı bir kadın buldu.

Bulunan kadının sol bileğinin üzerinde kaybolma tehlikesi bulunan şahıslara verilen “Sevgi İzi” kod numarası olduğu tespit edildi. Numara üzerinden, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Alo 183 Sosyal Destek Hattı ile iletişime geçildi. Ayrıca çevre ilçelerde kayıp şahsın olup olmadığı konusunda araştırma yapıldı.

Zihinsel engelli, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunan şahısların kaybolmaları ihtimali değerlendirilerek verilen “Sevgi İzi” numarasını kullanan jandarma ekipleri, www.benibuldular.com adresindeki kayıtlı şahısları sorguladı. Yapılan inceleme sonucunda bulunan kadının 05 Mayıs 1947 doğumlu olup, Alpu ilçesi Mamure mahallesinde ikamet eden Alzheimer hastası Ayşe Tarhan olduğu tespit edildi.

Kayıp şahıs, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesi ile irtibata geçilerek sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edildi.