İz Derneği’nden 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması

Eskişehir’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İz Derneği kadın üyeleri bir araya geldi.

İz Derneği kadın personelleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya geldi. İz Arama Kurtarma ekiplerinde de görev alan kadınlar yaşanan depremler sonrasında bölgede arama kurtarma çalışmalarına da katıldı. Bölgeden döndükten sonra dernek binasında bir araya gelen kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. Kadınlar adına açıklama yapan dernek üyesi Hazel Şahan, “Türk kadını, İslam’la birlikte layık olduğu değeri görmeye başlamış, zaten töremizde var olan kıymetini perçinlemiştir. Töremiz de inançlarımız da ‘Sizin en hayırlınız, ehline (eşine ve çocuklarına) en hayırlı olanınızdır’ Hadis-i Şerif’i ile inşa edilmiştir. Bu konuda en gür ses, tüm bu bilinçle bizlerden gelmelidir. Bilmekteyiz ki, bugünümüzün mimarları bir anne ve bir eş olarak bizler, yarınımızın teminatı da çocuklarımızdır. Bu itibarla ait olduğumuz kültür ve medeniyetin ferdi olarak sırtımıza yüklenen sorumlukların farkındayız. Dün Milli Mücadele’de Nene Hatun en ön saftaydı. Şerife Bacı vatan elden gitmesin diye çocuğunun üstündeki örtüyü mermilere örterek vatanın ne denli kıymetli olduğunu bizlere göstermiştir. Ve daha niceleri Biz, İz Derneği kadınları olarak bu şuurla dernek faaliyetlerimizde en önde yer alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hayatın her noktasında devletimiz ve milletimiz için sorumluluk alıyoruz ve alacağız”

Tüm kadınların kadınlar gününü kutlayan İz Derneği Personeli Hazel Şahan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Derneğimizde bizlere verilen kıymetin farkındayız. En son yaşanan deprem felaketinde de en ön saflarda bir cana dokunmak için mücadele verdik. Hayatın her noktasında devletimiz ve milletimiz için sorumluluk alıyoruz ve alacağız. Özünden ve değerlerinde koparılmaya çalışılan kadınlarımıza çağrımız şudur: Bu topraklarda kendi değerlerine ve milletine yabancı her türlü ayrılıkçı anlayışın karşısında duralım. Hep birlikte ay yıldızlı bayrağımızın altında devletimizin ve milletimizin yanında omuz omuza gelecek nesillere umut olalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.”