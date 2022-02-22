’İyi Tarım Uygulamaları’ eğitimi düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, “İyi Tarım Uygulamaları” kapsamında hizmet içi eğitimi düzenlendi.

Kütahya Yolu Hizmet Kampüsü toplantı salonunda düzenlenen ve 3 gün süren eğitimin açılışını İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Eren gerçekleştirdi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Altıkat’ın da yer aldığı eğitime ilçe ve şube Müdürlüklerinde Ziraat, Gıda, Su Ürünleri Mühendisi ve Veteriner Hekim olarak görev yapan 28 teknik personel katıldı.

Eğitimde Ziraat Mühendisi Muazzez Günay tarafından “İyi Tarım Uygulamalarına Genel Bakış, İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri, İyi Tarımda Risk Analizi”, Ziraat Mühendisi Yasemin Çakır tarafından “İşçi Sağlığı ve Güvenliği”, Ziraat Mühendisi Ekrem Ada tarafından “İyi Tarım Uygulamaları Mevzuatı”, Ziraat Mühendisi Fatma Gülsüm Oğuz tarafından “Gübreleme", Ziraat Teknikeri Davut Uysal tarafından da “Entegre Mücadele” konularıyla ilgili detaylı bilgi verildi.

Eğitimin son günü katılımcılara sertifikaları İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş tarafından verildi. Müdür Gümüş, sertifikaları teslim ederken gerçekleştirdiği konuşmasında tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasında iyi tarım uygulamaları ürünlerinin önemi ve özellikle satış yerlerinin etkin denetimine vurgu yaptı. İyi Tarım Uygulamaları Birimlerinde görev yapacak olan personelin çalışmalarında başarılar diledi.

Aynı zamanda programın sonunda Eskişehir’de 2015 yılından beri uygulanmakta olan “İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında 2021 yılında demonstrasyon çalışmalarına katılarak sertifika almaya hak kazanan Eskişehirli 5 çiftçinin belgeleri de teslim edildi.