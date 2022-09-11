İYİ Parti’den Eskişehir OSB’ye ziyaret

-İYİ Parti İl Başkanı Emine Edizgil ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva ve Samet Özkaya da yer aldı. İl Başkanı Emine Edizgil ve beraberindeki heyete Eskişehir OSB hakkında bilgiler veren Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB’de 818 sanayi tesisi bulunmakta, bunlardan 592 tanesi fiilen üretimdedir. Önümüzdeki 2 yıl içinde Eskişehir OSB’de 226 sanayi tesisi üretime başlayacak. 2025 yılında Eskişehir OSB’deki toplam tesis sayısı 1000’i geçecek. Halen Eskişehir OSB’de 46 bin 700 çalışan var. Önümüzdeki 2 yılda devreye girecek yeni tesislerle 7 bin 500 kişiye yeni iş imkânı sağlanacak. Böylece 2025 yılına kadar OSB’deki çalışan sayısının 55 bin kişiye, 2030 yılı sonuna kadar ise 75 bin kişiye ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

“Eskişehir OSB olarak vizyoner çalışmalara imza atıyoruz”

Eskişehir OSB olarak şehir ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için vizyoner çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Küpeli, “Eskişehir’in sanayi ve ticari hayatına olduğu kadar eğitimden, sosyal ve kültürel etkinliklerine kadar birçok alanda öncü rol üstlenen Eskişehir OSB olarak vizyoner çalışmalara imza atıyoruz. Eskişehir’e ve ülke ekonomisine katma değer katmak için Eskişehirli sanayiciler ve Eskişehir OSB olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

Görüşmede Başkan Nadir Küpeli, sanayicileri olarak finansmana erişim ve enerji maliyetleri konularında yaşadıkları sorunlar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Küpeli nazik ziyaret nedeniyle Edizgil ve beraberindeki heyete teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

“Şehrin geleceği açısından sevindirici”

Ziyarette İYİ Parti İl Başkanı Emine Edizgil, yeni yönetim ve parti olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Edizgil, Eskişehir OSB tarafından yürütülen çalışmalar, projeler ve yeni yatırımlar kazandırılması noktasında ortaya konan performansın şehrin geleceği açısından sevindirici olduğunu söyledi. Başkan Edizgil, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini, sanayicilerin karşılaştıkları sıkıntıları bildiklerini özellikle enerjide artan maliyetlerin sanayicileri olağanüstü zorladığını söyleyerek, “Sanayinin daha da güçlenmesi, istihdamın artması, sanayicilerimizin istek, sorun ve taleplerinin çözümü noktasında parti olarak gerekli tüm desteği vermeye her zaman hazırız” şeklinde konuştu.