İyi kilit motosiklet hırsızlıklarının önüne geçer

Motosiklet hırsızlıklarının arttığı son dönemlerde, Eskişehirli çilingir Soner Altın sürücülere bazı önerilerde bulunarak, “Motosikletini çalınma vakalarından korumak isteyen sürücüler doğru kilidi seçmeleri lazım" diye belirtti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Eskişehir’de motosiklet kullanımı da arttı. Otomobillere göre daha az yer kaplayan motosikletlerin muhafaza etmekte bir o kadar zor. Son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıkları ise bu durumun en önemli göstergesi. Motosikletlerin hırsızlar tarafından ne kadar kolay bir şekilde kilit sisteminin devre dışı bırakıldığı, kilitli olmayanların ise daha basitçe çalındığının örnekleri oldukça fazla. Kapalı garajı olmayan kullanıcılar yaygın olarak araçlarını kilitlemeyi tercih ediyor.

Kilit sistemlerini de zaman zaman kıran hırsızlara karşı alınabilecek bazı önlemeleri çilingir Soner Altın sıraladı. Konuyla ilgili Çilingir Altın, “Motosikletini çalınma vakalarından korumak isteyen sürücüler doğru kilidi seçmeleri lazım. Ben öncelikle disk kilidini ve kalın halatlı kilitleri öneriyorum. Hiçbir kilit motosikletinizden daha pahalı olamaz. Motosikletlerdeki mevcut direksiyon kilidi çok ince ve kırılması çok kolay. Üstelik düz kontak yapmakta çok daha kolay. Ortalama bir kilidin fiyatı 200 liradır. Disk kilitlerinde alarm sistemleri mevcut olanları var. Onlar hırsız müdahile ettiğinde düşük desibelde onu uyarıyor. Daha sonra hırsız işleme devam ederse 100 -150 desibele kadar çıkarak etrafını uyarıyor” diye konuşarak uyarılarda bulundu.