İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenledi.

Şair, Yazar, Araştırmacı Ahmet Urfalı’nın konuşmacı olduğu programda; Türk milletinin işgalci kuvvetlere karşı verdiği kurtuluş mücadelesi sonunda yazılan İstiklal Marşı’nın kelime, cümle, satır, mısra ve şiir bütünlüğü olarak ihtivası ve mana derinliği, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı anlatıldı. Urfalı, “Kahramanlık ve inanç duygularının en güzel şekilde işlendiği İstiklal Marşı, taşıdığı anlam sayesinde milletinin duygu ve düşüncelerine tercüman olan, gerek şiir gerekse ezgisi ile dünyada bir eşi ve benzeri daha bulunmayan eşsiz bir milli marştır. Vatan, millet, bayrak sevgisi ve bağımsızlık tutkusu, Türk milletinin ölmeyeceği ve sonsuza kadar yaşayacağı inancı istiklal marşının temasını oluşturmaktadır” dedi.

Anma ve söyleşi sonunda TÜRKAV Eskişehir Şube Başkanı Hasan Çoban, programı hazırlayan Ahmet Urfalı’ya teşekkür etti.