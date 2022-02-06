banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

İstatistiklerle Eskişehir nüfusunun detayları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre Eskişehir, Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip 25’inci ili oldu.

ESKİŞEHİR 06.02.2022, 09:50
İstatistiklerle Eskişehir nüfusunun detayları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre Eskişehir, Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip 25’inci ili oldu.

Eskişehir nüfusu 2011 yılında 781 bin 247 iken, 117 bin 122 kişi ve yüzde 15 oranında artarak 2021 yılında 898 bin 369 oldu. 2011’de Eskişehir nüfusu, Türkiye nüfusunun yüzde 1,04’ünü oluştururken, bu oran 2021’de 1,06’ya çıktı.

Eskişehir’in yüzde 88,80’i Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde yaşıyor

Eskişehir’in ilçelerinden en yüksek nüfusa sahip olan 419 bin 114 kişi ile Odunpazarı oldu. Odunpazarı’nı 378 bin 594 kişi ile Tepebaşı izlerken, üçüncü en kalabalık ilçe ise 20 bin 217 nüfus ile Sivrihisar’ın olduğu görüldü. En düşük nüfusa sahip ilçeler de 2 bin 45 kişi ile Han, 3 bin 30 kişi ile Mihalgazi ve 4 bin 611 kişi ile Sarıcakaya olarak açıklandı. Buna göre Eskişehir nüfusunun yüzde 46,65’inin Odunpazarı ilçesinde, yüzde 42,15’inin ise Tepebaşı ilçesinde ikamet ettiği, yüzde 11,20’lik nüfusun ise geriye kalan 12 ilçeye yayıldığı görüldü.

En düşük nüfus artış hızı Sarıcakaya’da görüldü

Eskişehir’de 2021 yılında yıllık nüfus artış hızı yüzde 10,7 olarak açıklanırken, bu oran Türkiye genelinde ortalama yüzde 12,7 olarak seyretti. İlçelere bakıldığında nüfus artış hızı Eskişehir’de en düşük yüzde eksi 38,1 ile Sarıcakaya ilçesinde, en yüksek ise yüzde 19,4 ile Tepebaşı ilçesinde görüldü.

Hane halkı küçüldü

Bir hane halkını oluşturan kişilerin ortalama sayısını bildiren hane halkı büyüklüğü Türkiye genelinde 3,2 olarak belirtilirken, Eskişehir’de 2,6 oldu. 2011 yılında hane halkı büyüklüğü 3 olan kentte bu oranın 10 yılda 0,4 gerilediği gözlendi.

Kentteki nüfusun cinsiyete ve yaşa göre dağılımı

Eskişehir’de 2021 yılında kadın nüfusu 450 bin 608, erkek nüfusu ise 447 bin 761 olarak hesaplandı. Nüfusun yüzde 17,63’ünü 158 bin 399 kişi ile 0-14 yaş arası, yüzde 70,15’ini 630 bin 224 kişi ile 15-64 yaş arası ve yüzde 12,21’ini 109 bin 746 kişi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar oluşturdu. Şehrin 0-4 yaş arası ile en genç nüfusu, genel nüfusun yüzde 5,37’sini oluştururken, 90 yaş ve üzeri ile en yaşlı nüfus ise yüzde 0,23’ünü kapladı. Kentteki 90 yaş ve üzeri nüfusta toplam 2 bin 149 kişinin yüzde 69’unun kadın olması dikkat çekti.

Eskişehir’in yüzde 42,5’ini yaş bakımından bağımlı nüfusu oluşturuyor

Şehirdeki yaş bağımlılığına bakıldığında, çocuk bağımlılık oranı yüzde 25,1, yaşlı bağımlılık oranı yüzde 17,4 olmak üzere toplamda yüzde 42,5’lik bir oran olduğu görüldü. Bu oran, Türkiye genelinde ise yüzde 47,4 seviyesinde.

Afyonkarahisarlılar, Eskişehir nüfusunun yüzde 7’sini kapsıyor

İkamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il istatistiklerine bakıldığında, Eskişehir nüfusunun yüzde 7’sini Afyonkarahisarlılar, yüzde 3,84’ünü Bilecikliler, yüzde 2,58’ini ise Konyalılar oluşturuyor. Aynı tabloya göre Eskişehir nüfusuna sadece 328 Hakkâri kayıtlı olan vatandaşlar şehrin yüzde 0,03’lük dilimini kapsıyor. Eskişehirliler ise Türkiye’de en çok üç büyük ilde ikamet ediyor. Buna göre Ankara’da yaşayan 46 bin 4,06 Eskişehirli, başkentin yüzde 0,83’ünü oluşturuyor. İstanbul’da 55 bin 920, İzmir’de ise 27 bin 349 Eskişehirli ikamet ediyor.

Eskişehir’in yabancı nüfusu 2 bin 845 kişi arttı

İllere ve cinsiyete göre yabancı nüfus istatistiklerinde ise Eskişehir’de 2020 yılında toplamda 23 bin 517 yabancı ikamet ederken, bu sayı 2021 yılında 2 bin 845 artarak 26 bin 362 oldu. Yabancıların 13 bin 779’unun erkek, 12 bin 583’ünün ise kadın olduğu görüldü. Türkiye genelinde 1 milyon 792 bin 39 yabancının yaşadığı belirtilirken, Eskişehir’dekilerin oranı yalnızca yüzde 1,47 oldu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Eyüpspor 21 37
5. Bandırmaspor 21 36
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11