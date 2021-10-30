İstanbul’dan gelen misafirlerin Eskişehir hayranlığı

İstanbul Esenler’den Eskişehir’e gezi için gelen yerli turistler, Yunus Emre’nin kabrini ziyaret etti.

Esenler Belediyesi’nin düzenlediği Eskişehir gezisi ile kente gelen 21 kişilik kafile, gün boyu Eskişehir’in tadını çıkarttı. Sabah namazını İlahiyat Camii’de kılan kafile, kahvaltının ardından Mihallıççık’ın Yunus Emre mahallesinde bulunan Yunus Emre’nin Mezar ve Külliyesi’ni ziyaret etti. Ardından Odunpazarı’nda bulunan Kurşunlu Camii, Lületaşı Müzesi, Atlıhan Çarşısı’nı ziyaret eden yerli turistlerin son durağı Devrim Arabası oldu. Tüm masrafları Esenler Belediyesi tarafından karşılanan gezi ile Eskişehir’e gelen yerli turistler, memnuniyetlerini dile getirdi.

“Haftanın 2 günü bazen ikişer otobüs ile Eskişehir’i gezmeye geliyoruz”

Düzenlenen gezi ile Eskişehir’e gelen yerli turistlere eşlik eden rehber Muhammet Bedük, insanların organizasyon hakkındaki düşüncelerini aktardı. Geziye katılanların memnun olduklarını dile getiren Bedük, “Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Refik Göksu’nun talimatıyla Temmuz ayından itibaren haftanın 2 günü bazen ikişer otobüs ile Eskişehir’i gezmeye geliyoruz. Önce Yunus Emre Hazretlerini ziyaret ediyoruz. Programımıza ilk önce burada başlıyoruz. Daha sonra Odunpazarı’nda Kurşunlu Camii, Lületaşı Müzesi, Atlıhan Çarşısı ve Devrim Arabası programlarını takip ediyoruz. Bu süreçte Esenler halkını gezdirdik. Gelen halkımızın Yunus Emre’yi sahiplendi. Belediyemiz de Yunus Emre’nin sahiplenilmesi konusunda güzel bir çalışma yapmış oldu. Belediyemiz yaklaşık 2-3 günde yapılabilecek ve ulaşılması çokta kolay olmayan yerleri günübirlik gezi ile organize etti. Bizler de profesyonel turist rehberleri olarak hizmet veriyoruz. Geziye gelen insanlarımızın genel olarak çok güzel dönüşleri var. Hem Yunus Emre’yi ziyaret etmek hem de Eskişehir’in içindeki tarihi ve turistik yerleri gezip görmek hayatlarında hatıra olarak kalıyor. Ücretsiz olmasını belediyemizin harika bir hizmeti olarak değerlendiriyorlar. Hem kahvaltı hem de öğlen yemeği veriliyor. Ulaşım ve rehberlik hizmetiyle yapılan ziyaretler gelenler tarafından teşekkürlerle karşılanıyor” ifadelerini kullandı.

"İlk defa geldiğim için bana baya faydası oldu"

Esenler Belediyesi’nin turuyla ilk kez Eskişehir’e geldiğini belirten Burak Özenç, bu tür organizasyonları herkesin yapması gerektiğini söyledi. Kültür kazanımı açısından güzel bir organizasyon olduğunu belirten Özenç, “Reklamlardan Eskişehir gezisi olduğunu gördük. Esenler Belediyesi’nin bu hizmetinden çok memnun olduk. Eskişehir’e ilk defa geliyorum. Yunus Emre Külliyesi’ni ziyarete geldik. Birinci, ikinci ve üçüncü mezarlarını ziyarete ettik. Kültürel bilgilendirmesi yüksek bir hizmet olmuş. Bütün herkesin bu hizmeti vermesi ve insanların da faydalanması gerekiyor. İlk defa geldiğim için bana baya faydası oldu” dedi.

"Gayet güzel düşünülmüş"

Ücretsiz düzenlenen gezinin maddi ve manevi anlamda destekleyici olduğunu söyleyen Meryem Albayrak şu ifadeleri kullandı:

“Esenler Belediyesi’nin düzenlediği bu geziyi değerlendirdik. Gayet güzel düşünülmüş. Gelişimiz de güzel oldu. Görmemiz gereken bir yerdi. Böyle bir zamanda hem maddi hem de manevi anlamda çok destekleyici oldu. Gerçekten çok iyi düşünülmüş.”