İstanbul’dan Çifteler’e uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

İstanbul’dan Eskişehir’in Çifteler ilçesine uyuşturucu getiren şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, E.Ç. isimli şahsın İstanbul’dan Çifteler’e uyuşturucu ve uyarıcı getireceğine dair bilgi alındı. Bunun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon hazırlığı yapıldı. Takibe alınan E.Ç. isimli şahsın içinde bulunduğu araç Çifteler ilçe girişinde durduruldu. Yakalanan şahsın üst aramasında 10 gram bonzai ele geçirildi.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan gözaltına alınan şüpheli E.Ç., Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, alınan ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.