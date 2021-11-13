İstanbul Oyuncak Müzesi sergisi Espark AVM’de açıldı

İstanbul Oyuncak Müzesi sergisi, Sunay Akın’ın katılımıyla birlikte Eskpark Alışveriş Merkezi (AVM)’de açıldı.

Şair-yazar Sunay Akın tarafından kurulan ve 23 Nisan 2005 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan İstanbul Oyuncak Müzesi’nde, binlerce oyuncak sergileniyor. Müzede bulunan oyuncaklardan bazıları 12-21 Kasım tarihleri arasında Espark AVM’de sergilenecek. 1930-1950’li yıllarda çeşitli ülkelerde yapılmış uçak, araba, motosiklet, gemi, hayvan figürü gibi birçok çeşit oyuncak Espark AVM’de sevenleriyle buluştu.

Sergi açılışında söyleşi gerçekleştiren Sunay Akın, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde sergilenen bazı oyuncakların tarihinden bahsetti. Oyuncakların çocuk gelişiminde önemli rol oynadığını ifade eden Akın, ebeveynlerin bu konuda bilinçli davranması konusunda uyarılarda bulundu.