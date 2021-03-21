İskelet saatlere talep azalıyor

Yaklaşık 2 yıl öncesinin en çok satılan ürünü olan iskelet saatlere talep her geçen gün düşüyor.

Pille çalışan saatlerin aksine kurmalı ve otomatik modelleriyle son birkaç yılın popüler ürünü olan iskelet saatlere son zamanlarda talep azaldı. Kurmalı modellerde 2 günde bir 15 tur çevirerek randımanlı kullanım sağlayan, otomatik modellerde ise bilek hareketlerinden aldığı enerjiyle çalışan iskelet saatler görüntü olarak iç mekanizmayı gözler önüne seriyor.

Son zamanlarda taleplerdeki düşüşün rahatlıkla fark edildiği iskelet saatler hakkında Eskişehir’de uzun yıllardır saatçilik yapan Emre Yaş, “Eskiden iskelet saatlere talep çok fazlaydı. Gün geçtikçe bu talep azalmaya başladı. Şu an genel olarak pilli saatler tercih ediliyor. Çünkü iskelet saatler çok hassas oluyor. Darbeye çok dayanıklı değil. Ayrıca ayda 2-3 dakika geri kalıyor. Fakat pilli saatlerde böyle bir problem yok. Bir pille 2 ya da 3 sene kadar sorunuz çalışabiliyor” ifadelerini kullandı.

“İskelet saatlerde fiyatlar yüksek oluyor.”

Saat fiyatlarının da talepleri etkilediği belirten Yaş şu ifadeleri kullandı:

“İskelet saatlerin fiyatları pilli saatlere göre daha yüksek. Çünkü el işçiliği devreye giriyor. Tabi ki kaliteye göre fiyat değişikliği oluyor. Pilli saatlerde uygun fiyatlılar da var yüksek fiyatlılar da. Fakat iskelet saatlerde fiyatlar genelde yüksek oluyor. Yani normal saatlerde 300 ile 400 lira aralığında fiyat başlangıcı varken, iskelet saatlerde başlangıç fiyatı 1500 lira civarlarında oluyor.”