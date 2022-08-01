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İskele demirlerini çalan şahıs tutuklandı

Eskişehir’de bir iş yerinden iskele demirleri çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

ESKİŞEHİR 01.08.2022, 18:08
İskele demirlerini çalan şahıs tutuklandı

Eskişehir’de bir iş yerinden iskele demirleri çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde meydana gelen iskele demirlerinin çalınması olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheliden Ş.Ü. yakalandı. Gözaltına alınan şahsın hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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