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İşitme engelli öğrenciler de törenle karnelerini aldı

Eskişehir’de işitme engellilere eğitim verilen okulda Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın katılımıyla karne töreni düzenlendi.

ESKİŞEHİR 17.06.2022, 11:40
İşitme engelli öğrenciler de törenle karnelerini aldı

Eskişehir’de işitme engellilere eğitim verilen okulda Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın katılımıyla karne töreni düzenlendi.

Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Ahmet Yesevi İşitme Engelliler Okulu’nda düzenlenen karne törenine, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan katıldı. Düzenlenen törenin ardından işitme engelli öğrencilere sınıflarında karneleri ve hediyeleri verdi. Anaokulu ve ilkokul düzeyindeki çocuklara karnelerini ve hediyelerini veren protokol üyeleri, engelli öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Engelli öğrencilerin karnelerini aldığı esnada oluşan samimi ortam içleri ısıttı. Vali Ayyıldız, karne verdiği bir öğrencinin elini öperken, diğer protokol üyeleri de miniklere sevgilerini gösterdi.

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