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Işıklarda beklerken alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
Eskişehir’de ışıklarda beklediği esnada alev alan otomobil itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
ESKİŞEHİR 10.09.2022, 11:29
Eskişehir’de ışıklarda beklediği esnada alev alan otomobil itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
İddialara göre, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, ışıklarda beklediği esnada alev aldı. Bir anda alevlere teslim olan otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çıkan yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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