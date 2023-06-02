İş yerinden 50 bin TL’lik kablo çalan şüpheliler yakalandı

Eskişehir’de bir iş yerinden 50 bin TL değerinde kablo çaldıkları iddiası ile yakalanan 3 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Mihalgazi İlçesi Sakarıılıca Mahallesi Kaplıcalar Mevkiinde faaliyet gösteren bir işletmeye ait şantiye alanından piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 650 metrelik kablonun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Timi ve Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde hırsızlık olayında kullanılan araca ilişkin bilgiler ile olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Aynı gün Sakarıılıca mevkiinde yapılan planlı operasyon sonucunda çalınan malzemeler ile birlikte olayda kullanılan araç ve 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.