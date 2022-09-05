Son Dakika
İş birliği protokolü imzalandı
MBA Okulları Eskişehir Kampüsü ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.
ESKİŞEHİR 05.09.2022, 12:29
MBA Okulları Eskişehir Kampüsü ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.
Hastane Direktörü Mevlüt Yıldırım, Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul, Kampüs Müdürü Müge Selen Sarıca’nın katılımıyla imza altına alınan anlaşma ile, MBA Okulları Eskişehir Kampüsü çalışanları ve birinci derece yakınları Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nin sunmuş olduğu hizmetlerden ayrıcalıklı olarak faydalanabilecekler. Her iki taraf gerçekleştirilen bu iş birliğinin örnek teşkil ettiğini ifade ederken protokolden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Trabzonspor
|5
|10
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Rizespor
|3
|5
|9. Samsunspor
|3
|5
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Adanaspor
|4
|4
|13. Tuzlaspor
|4
|4
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Almeria
|3
|4
|13. Girona
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Real Valladolid
|3
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
24
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü