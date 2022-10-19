‘İş Birliği’ Ödülü Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi 2022 Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ‘İş Birliği’ kategorisinde Türkiye’de ilk olarak sokak toplayıcılarına yasal statü kazandıran GESİKOOP projesi ile ödüle layık görüldü.

Tepebaşı Belediyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen, Türkiye’nin önemli firmalarının ve belediyelerin katıldığı Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Eskişehir’e büyük gurur yaşattı. Tepebaşı Belediyesi’nin teşvikleri ile kurulan ve sosyal işletme kooperatifi olması ile fark gösteren GESİKOOP (Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi) projesi, “İşbirliği” ödülüne layık görüldü.

İstanbul’da, düzenlenen ödül töreninde Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bahri Ağaoğlu ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri ödüllerini Prof. Dr. Sermin Onaygil’in elinden aldı.

5 bin ton atık toplandı

Tepebaşı Belediyesi, zorlu şartlar altında ve kayıt dışı olarak çalışan sokak toplayıcılarına statü kazandırmak, toplanan atıkları ise kayıt altına almak amacı ile Türkiye’de bir ilke daha öncülük ederek 15 Ocak 2020’de GESİKOOP’ (Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi) kurdu. Kooperatifte 13’ü yabancı olmak üzere toplam 32 üyesi olan kooperatif bünyesinde 3 de kadın yer alıyor. Kurulduğundan bu yana geçen iki yıllık süreçte 5 bin 580 ton atık toplandı.