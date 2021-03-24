İranlı Ali Vafi’nin pandemi döneminde yazdığı 4 şiir ve hatıra romanı kitabı yayımlandı

Eskişehir’de 9 yıldır ikamet eden İranlı şair-yazar Ali Vafi’nin pandemi döneminde hazırladığı 4 şiir ve hatıra romanı kitabı yayımlandı.

140’ncı eserine imza atan Vafi, yayımlanan şiir ve hatıra romanları kitapları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran’dan; kültür ve sanatın merkezi Eskişehir’e geldiği günden beri bu kentin kültürü, sanatı ve edebiyatı ile doğrudan ilgilendiğini anlatan Ali Vafi, "Eskişehir’de çeşitli sanat çevreleri ile dostluklar kurdum. Türkiye ve Eskişehir benim öz vatanım. Eskişehir’de hiç yabancılık çekmedim ve Eskişehir’i seviyorum. Şiirlerimde ve hatıra romanlarımda; Türkçeyi, vatan sevgisini, hasretliği, aşkı, sevdayı, milli ve dini duyguları yansıttım. Şiir ve hatıra romanlarımı yazmaya küçük yaşlarda başladım. Ayrıca yazdığım öykü ve romanlarım var. Şiir, öykü ve hatıra romanlarımdan çeşitli ödüller aldım. Şiir kitaplarımın, öykü ve hatıra romanlarımın bazıları 4 yabancı dile çevrildi. Eskişehir’de durmadan okur ve araştırma yaparım’’ dedi.

İranlı şair -yazar Ali Vafi, ‘’Şiirlerimi, öykülerimi ve hatıra romanlarımı hem Türkçe hem de Farsça pandemi döneminde yazdım. ‘Eynali Can, Selam’ adlı şiir kitabım, 104 sayfadır ve Eskişehir hatıralarımı bu kitap da şiirlerle seslendirdim. ‘Üstad Şehriyar’la Hatıralarım’ adlı hatıra şiir kitabım, 359 sayfadır. ‘Tehran’ adlı Türkiye hatıra romanım, 254 sayfadır ve Türkiye hatıra romanımı Farsca’ya çevirerek yazdım. ‘Vehit ve Ailesi’ adlı kitabım, 211 sayfadır ve Eskişehir’de yaşamımı Farsca’ya çevirerek yazdım. Şimdiye kadar 140 adet şiir, öykü ve hatıra romanlarımı yayımladım ve Eskişehir edebiyatına eserler kazandırmaktan mutluluklar duydum’’ dedi.