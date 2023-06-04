İpekyolu Belediyeler Birliği İnönü’de toplandı

İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Meclisi, İnönü Belediye Başkanı ve İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Bozkurt Başkanlığında İnönü’de toplandı.

24 üye ve 600 bin vatandaşın nüfusa kayıtlı olduğu ilçe belediyelerinden oluşan İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Meclis Toplantısı İnönü Belediye Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İnönü Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Geyve Belediye Başkanı Metin Atalay, Karapürçek Belediye Başkanı Neşet Çakır, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda İnönü’nün ve İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliğine üye belediyelerin turizm destinasyonu hakkında görüşüldü. Toplantı sonrası İpekyolu Belediyeler Birliği Meclisi, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt eşliğinde İnönü İlçesinin tarihi, doğal ve kültürel alanlarını gezerek, İnönü Belediye Başkanlığı tarafından ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı. İnönü Belediye Başkanı ve İpekyolu Belediyeler Birliği Turizm ve Kalkınma Birliği Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü’ye teşriflerinden dolayı İpekyolu Belediyeler Birliğine üye Belediye Başkanlarına ve Meclis Üyelerine teşekkür ederken, ev sahipliğinden ve misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri de Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.