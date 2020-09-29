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İnternet ve bilgisayar hizmeti

TEPEBAŞI BELEDİYESİ, BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIM HİZMETİNİ GENÇLİK MERKEZLERİ’NDE VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNUYOR.

ESKİŞEHİR 29.09.2020, 17:46
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İnternet ve bilgisayar hizmeti

Tepebaşı Belediyesi, bilgisayar ve internet kullanım hizmetini Gençlik Merkezleri’nde vatandaşların hizmetine sunuyor.

29 Ekim Gençlik Merkezi’nde yer alan bilgisayar laboratuvarı da bünyesindeki bilgisayarlar ile kent halkına hizmet veriyor. Ücretsiz olarak sağlanan bilgisayar ve internet hizmetinden ise en çok öğrenciler faydalanıyor. Öğrenciler, okul hayatlarına bilgisayar ortamında devam ettikleri için verilen hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade ediyor. Öte yandan kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde bulunan Belde Evleri ve çocuk merkezleri de vatandaşlara bilgisayar ve internet kullanım imkanı sağlıyor.

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