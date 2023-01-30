İnsan hakları için TİHEK ile işbirliği

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Yönetim Kurulu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti.

Ziyarete TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Kurul Üyeleri Dilek Ertürk, Av. Harun Mertoğlu, Ünal Sade ve Mehmet Emin Genç katıldı. Ziyarette Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Kurul Başkanı ve üyeleri Eskişehir’de insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve ayrımcılığın önlenmesi konularında adli makamlarca yapılan çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundular.