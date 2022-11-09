İnşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de bir inşaattan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi’nde bulunan bir inşaatta gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu İ.A. isimli bir şüpheli yakalanırken, 16 adet kalorifer kollektörü ve 15 kilogram bakır malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.