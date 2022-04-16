İnşaatta atış talimi yapan şahsı jandarma ekipleri yakaladı

Eskişehir’de bir inşaat alanına giderek ruhsatsız silahıyla atış yapan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde ikamet eden D.T. isimli şüphelinin ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve Odunpazarı’na bağlı Karacahöyük Mahallesi’ndeki inşaat alınında atış yaparak çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince takibe alınan şüphelinin, Karacahöyük Mahallesi’ndeki inşaatı halen devam eden binaya gittiği tespit edildi. İnşaat alanında hedef olarak dizdiği şişelere ateş eden D.T., silah sesleri duyan jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelinin üzerinden 1 adet seri numarası silinmiş ‘Glock’ marka ruhsatsız tabanca ile 9 milimetre çapında 5 adet mermi ele geçirirken, inşaat alanında yeni atıldığı tespit edilen 8 adet boş kovan buldu.

Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli D.T. hakkında ’Ruhsatsız Silah Bulundurmak’ ve ’Meskûn Mahalde Ateş Etmek’ suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.