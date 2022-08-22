İnönü’nün sulamasında kullanılan Dodurga Barajı’ndaki su hacmi 1,1 milyon metreküp arttı

Bilecik’te bulunan ve Eskişehir’in İnönü ilçesindeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılayan Dodurga Barajı’nın doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 4 arttı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) verilerine göre, Bilecik’te bulunan ve Eskişehir’in İnönü ilçesindeki tarım arazilerini sulamada kullanılan Dodurga Barajı’ndaki aktif su hacmi 16 Ağustos itibarıyla 3,9 milyon metreküp olarak ölçüldü. İşletme hacmi 19 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı yüzde 20,2 olarak bildirildi. Geçen yıl aynı dönemde 2,8 milyon metreküple yüzde 16,2’si dolu olan barajdaki su hacmi, 1,1 milyon metreküp artışla yüzde 4 yükseliş gösterdi.