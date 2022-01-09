İnönü’de manda kaymağı ve yoğurdunun üretimine büyük destek

Eskişehir’de İnönü Belediyesi tarafından ilçe genelinde manda yetiştiriciliği yapanlara manda desteğinde bulunuldu.

İnönü ilçesinde kış aylarında yetiştiricilerin elinde bulunan mandaların yavrulaması ve buna bağlı süt verimindeki azalmadan dolayı kaymak ve yoğurt üretimindeki azalmayı engellemek amacıyla İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yetiştiricilere manda dağıtıldı. İnönü Belediyesi tarafından temin edilen mandalar, İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İli Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Rıza Sarıkaya, İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve çok sayıda ilçe sakininin katılımıyla yeni sahipleriyle buluşturuldu. İlçede manda yetiştiriciliği yapan vatandaşlar, desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Bozkurt’a teşekkür ettiler.