İnönü’de mahalle ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor

İnönü Belediye Başkanlığı, düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe genelindeki mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal ve İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ile birlikte bu hafta da mahalle ziyaretlerini Erenköy Mahallesini ziyaret ederek sürdürdü. Mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini yerinde dinleyen Başkan Bozkurt, ilçe genelinde ve Erenköy Mahallesindeki çalışma ve projeler hakkında mahalle sakinlerine bilgi vererek görüş alışverişinde bulundu.

Mahalle ziyaretinden ve çalışmalardan memnuniyet duyan Erenköy Mahalle Sakinleri ve Erenköy Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Duymuş, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.