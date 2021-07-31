İnönü’de kadın çiftçilerin yetiştirdiği lavantalar göz dolduruyor

Eskişehir’in İnönü ilçesindeki genç kadın çiftçiye ait lavanta bahçesini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, düğün yapacak çiftlere seslenerek “Sizleri lavanta bahçesinde hatıra fotoğrafı çekmeye davet ediyorum” dedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş’ün Oklubalı Mahallesinde gerçekleştirdiği lavanta bahçeleri ziyaretine İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı da eşlik etti. Tarım ve Orman Bakanlığının Eskişehir’de 2014-2019 yılları arasında uyguladığı "Itrî ve Tıbbî Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" ile 9 ilçede, 36 çiftçiye yaklaşık 140 bin adet lavanta fidesini deneme ve demonstrasyon amaçlı olarak toprakla buluşturulmuştu. İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin destekleriyle 2019 yılının sonbaharında 2,5 dekar alana 2 bin adet lavanta fidesi dikilerek tesis edilen Nuriye Dedeoğlu’na ait lavanta bahçesinin bu projenin en güzel örneklerinden biri olduğu belirtildi.

“Bütün kadın çiftçilerimize örnek olmalı”

İl Müdürü Gümüş ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, “İlimizde özellikle kadın elinin değdiği alanların nasıl gelişip güzelleştiğine burada hep beraber şahit oluyoruz. Henüz ikinci yılında olan lavantaların gelişimi ve verimi çok iyi. Böyle güzel çalışmaların bütün kadın çiftçilerimize örnek oluşturarak onları da üretime teşvik etmesini temenni ediyorum. İnönü İlçesinde düğün yapacak çiftlerimizi de lavanta bahçesinde hatıra fotoğrafı çekmeye davet ediyorum. İlçe Müdürümüz Sami Yasin Uysal’a ve personellerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kadın çiftçilerin lavanta bahçesinde yapılan buketleri ziyaretçilere hediye etmesi ve topluca hatıra fotoğrafı çekimi yapılmasıyla ziyaret sona erdi.