İnönü’de gönül sofrası Oklubalı Mahallesi’nde kuruldu

Eskişehir’in İnönü Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftar buluşmaları çerçevesinde ’Gönül Sofrası’nı bu kez Oklubalı Mahallesi’nde kurdu.

İnönü Belediyesi tarafından Ramazan ayında "Geleneksel Mahalle İftar Buluşmaları" ile hazırlanan gönül sofrası, Oklubalı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. İnönü Belediyesi Oklubalı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu iftar buluşmasına İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis üyelerinden Tahsin Çelik, Oklubalı Mahalle Muhtarı Recep Ekincioğlu, kurum amirleri ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, iftar öncesi mahalle sakinleri ile tek tek sohbet etti. Başkan Bozkurt, samimi bir ortamda geçen iftar programında Ramazan ayı içerisinde tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Ezanın okunması ile açılan oruçlarla birlikte mahallede iftar sevinci ve bereketi yaşanırken, Oklubalı Mahalle sakinleri iftar organizasyonundan dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.