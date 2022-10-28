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İnönü’de Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
Eskişehir’in İnönü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
ESKİŞEHİR 28.10.2022, 16:41
Eskişehir’in İnönü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama programında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.