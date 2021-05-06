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İnönü’de bahar hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

Eskişehir İnönü ilçesinde park, bahçe, cadde ve sokaklarda bahar hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

ESKİŞEHİR 06.05.2021, 12:33
İnönü’de bahar hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

Eskişehir İnönü ilçesinde park, bahçe, cadde ve sokaklarda bahar hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçedeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında çim biçimi ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülürken, diğer yandan ekipler cadde, sokak ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar. İlçenin her alanında çalışmalarını sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri, vatandaşın istek ve taleplerini de ön planda tutuyor.

Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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