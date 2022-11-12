İnönü’de 5 bin fidan toprakla buluştu

Eskişehir İnönü ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısı ile 5 bin fidan nefes olmak için toprakla buluştu.

“Türkiye Yüzyılına Nefes” düşüncesiyle çıkılan yolda Eskişehir İnönü İlçesi Dutluca Ağaçlandırma Sahasında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı’nın ilk fidanları toprakla buluşturması ile başladı. İlçede gerçekleştirilen fidanların toprakla buluşturulmasına kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. 81 ilde bin 23 farklı merkez ile aynı anda İnönü İlçesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde 5 bin karaçam Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına nefes olmak için Dutluca Ağaçlandırma sahasında toprakla buluşturuldu.