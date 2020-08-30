İnönü’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Kutlamalar ilçe Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelen konması ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehit ve gaziler için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

İnönü Belediye Başkan Vekili Tahsin Çelik, İlçe Kaymakamı Burak Çimşir ve kurum amirlerinin katıldığı tören daha sonra ilçede bulunan şehit mezarlarının ziyaretleri ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.