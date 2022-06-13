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İnönü’de 3 bin kişi yağmur duası için bir araya geldi

Eskişehir’in İnönü İlçesinde 3 bin vatandaşın katılımıyla yağmur ve şükür duası yapıldı.

ESKİŞEHİR 13.06.2022, 09:44
İnönü’de 3 bin kişi yağmur duası için bir araya geldi

Eskişehir’in İnönü İlçesinde 3 bin vatandaşın katılımıyla yağmur ve şükür duası yapıldı.

İnönü İlçesine bağlı Aşağıkuzfındık ve Dutluca Mahallelerinde bir araya gelen vatandaşlar yağmur ve şükür duası yaptı. Düzenlenen etkinliğe İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyesi Tahsin Çelik, Muhtarlar ve yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı. Tarım alanlarında yağmura ihtiyaç duyulması ve kuraklık yaşanmaması için toplanan mahalleliler, ellerini semaya açarak dua etti. İnönü Aşağıkuzfındık ve Dutluca Mahallelerinde yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

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