İnönü’de 2 bin kişi yağmur duası için bir araya geldi

Eskişehir’in İnönü ilçesinde 2 bin vatandaşın katılımıyla yağmur duası yapıldı.

İnönü ilçesine bağlı Esnemez Mahallesi’nde bir araya gelen vatandaşlar “Yağmur ve Şükür” duası yaptı. Düzenlenen etkinliğe İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Tarım alanlarında yağmura ihtiyaç duyulması ve kuraklık yaşanmaması için toplanan mahalleliler, ellerini semaya açarak dua etti.